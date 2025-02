Volley, Stefano Patriarca guida il Sorrento alla vittoria: Coppa Italia e MVP della finale

L’agnonese Stefano Patriarca, centrale e capitano del Sorrento, ha sollevato al cielo la Coppa Italia di Serie A3, conquistando anche il titolo di MVP nella finale contro il San Donà di Piave. A Longarone, la squadra campana ha dominato il match, vincendo per 3-0 (25-21, 25-21, 25-17).

La premiazione è stata affidata a Michele Miccolis, consigliere della Lega Pallavolo Serie A, e a Roberto Padrin, sindaco di Longarone e presidente della Provincia di Belluno. Il riconoscimento di MVP è stato consegnato da Yvonne Schlesinger, vicedirettrice della Lega Pallavolo Serie A.

“Sono felice di questo premio, ma il vero MVP è la squadra, il gruppo – ha dichiarato Patriarca –. Questa vittoria è frutto di sacrifici, con l’obiettivo non solo di fare bene, ma di far crescere un movimento, una società e una città che vuole vivere e praticare la pallavolo ad alti livelli. Questo è un traguardo che abbiamo raggiunto forse anche prima del previsto. Da Sorrento c’è stato un vero e proprio esodo per seguirci, ed è una gioia immensa. Ora ci godiamo la Supercoppa, che sarà una grande festa. Sono orgoglioso di vivere tante ‘prime volte’ con questa società”.

Per Patriarca, questo è il secondo trofeo nazionale della carriera. Nel 2017, con la maglia del Siena, aveva conquistato la Coppa Italia di Serie A2, battendo in finale la Tuscania Viterbo (3-0) a Bologna. Inoltre, nel 2013-2014 aveva già cucito un altro tricolore sul petto, vincendo il campionato con la Lube Macerata.

Il tabellino della finale di Coppa Italia di A3

Romeo Sorrento – Personal Time San Donà di Piave 3-0 (25-21, 25-21, 25-17)

Romeo Sorrento: Tulone 2, Pol 10, Fortes 10, Baldi 10, Wawrzynczyk 2, Patriarca 7, Pontecorvo (L), Ciampa 0, Cremoni 8, Filippelli 0, Becchio 0, Gargiulo 0, Russo (L). N.E. Buccella. All. Esposito.

Personal Time San Donà di Piave: Bellucci 3, Brucini 5, Mellano 3, Giannotti 11, Baciocco 6, Fusaro 10, Zanatta (L), Rocca 2, Tuccelli 0, Cunial 7, Iannelli (L). N.E. De Faveri, Bellese, Lazzarini. All. Moretti.

Arbitri: Clemente, Cruccolini.

Durata set: 26′, 27′, 24′; tot: 77′.