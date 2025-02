Nuovo vescovo a Trivento, il delegato vescovile convoca clero e fedeli per «importanti comunicazioni»

Sul sito ufficiale della Diocesi di Trivento non ce n’è traccia, mentre sui social, condiviso anche dal clero diocesano, dalla serata di ieri circola un messaggio che lascia speranza in merito al possibile arrivo di un nuovo Vescovo a Trivento e in Alto Molise e Vastese.

«Si porta a conoscenza che tutto il clero, i religiosi, le religiose e il popolo santo di Dio sono convocati per domani 24 febbraio 2025 nella Cattedrale di Trivento alle ore 11, 45 per importanti comunicazioni. Si prega di non mancare».

Questo è il testo, mentre a firmare l’annuncio è il vicario generale don Mario Fangio, che si firma “Delegato Vescovile”. Una convocazione che arriva immediatamente dopo la presa di possesso di monsignor Claudio Palumbo della sua nuova diocesi di Termoli-Larino. Evidentemente le due cose sono collegate. Nessuna indiscrezione trapela dai palazzi della curia triventina, bisognerà dunque attendere mezzogiorno per sapere se da Roma ci sia già stata la nomina di un nuovo vescovo per la piccola e antichissima diocesi di montagna.