“Volontari per la Natura”, esperienze formative nel Parco nazionale d’Abruzzo

“Volontari per la Natura” è il nome dello storico programma di volontariato del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, un programma che da oltre 30anni coinvolge nella tutela della Natura ragazzi e ragazze da ogni parte d’Italia e non solo. Ha segnato intere generazioni avvicinandole al mondo dei Parchi e della conservazione.

Fare il volontario nel Parco è un’esperienza unica: significa essere coinvolto nelle attività operative dell’Ente Parco prendendosi cura della Natura e del territorio. Le attività svolte dai partecipanti sono legate principalmente alla manutenzione della rete sentieristica, pulizia di tratti di fiume e/o sentieri, lavori nella struttura ospitante, affiancamento a personale del Servizio di Educazione e del Servizio Scientifico, incontri con operatori locali e altre attività finalizzate ad una maggiore conoscenza delle realtà territoriali.



I diversi programmi del progetto sono rivolti a molteplici target di partecipanti:

• programma Junior dedicato alle persone di età compresa tra i 18 e i 50 anni alla prima esperienza;

• programma Senior dedicato agli over 50 alla prima esperienza;

• programma Specialisti dedicato a chi in passato ha già svolto il volontariato nel PNALM;

• programma Family dedicato ai nuclei familiari.

I turni, della durata di 7 giorni ciascuno, inizieranno il 21 luglio per terminare il 10 settembre. Durante questi turni i volontari in autogestione alloggeranno presso una foresteria convenzionata in Val Fondillo, nel Comune di Opi (AQ), e saranno affiancati oltre che dal Personale dell’Ente anche da un operatore qualificato incaricato dal Parco che seguirà il gruppo per tutta la durata del campo.



Il modulo di iscrizione è disponibile al seguente link:

http://www.parcoabruzzo.it/dettaglio.php?id=69807

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Educazione e Volontariato del PNALM

Email: centroservizi.villetta@parcoabruzzo.it Telefono: 0864/89102