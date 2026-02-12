Winterline Venafro: il documentario su Finn Roll ufficiale delle forze speciali americano-canadesi

Ancora una volta il territorio venafrano, con la sua storia, verrà raccontato e presentato all’estero, ad una platea di personalità, appassionati e curiosi, dall’Associazione Winterline Venafro per il tramite del suo Presidente, Luciano Bucci, il quale, proprio in questi giorni, si trova ad Oslo, Norvegia, per presenziare alla premiere di un documentario girato sui monti l’estate scorsa. Raggiunto telefonicamente Luciano Bucci ci ha raccontato di questa nuova vetrina internazionale per il Winterline Venafro e il territorio:

“Questo documentario, che racconta la storia di Finn Roll, ufficiale delle forze speciali americano/canadesi (First Special Service Force), prese il via già alcuni anni fa durante le visite, al nostro War Museum Winterline Venafro e ai campi di battaglia, da parte del nipote di Finn Roll: Jan Roll. La storia di Finn è una storia particolare che nasce nella Norvegia occupata dai nazisti, dalla quale Finn riesce a fuggire, per poi arruolarsi volontario tra le fila della First Special Service Force e venire in Italia a combattere contro i Nazisti sulla Winterline. Il nostro legame, ormai ventennale, con l’Associazione dei reduci e familiari della First Special Service Force, unito alla nostra profonda conoscenza del territorio e dei fatti svoltisi su di esso, ha determinato il nostro coinvolgimento diretto in questo progetto internazionale; non è la prima volta che prendiamo parte a documentari, nazionali ed esteri, e, come ogni volta, il nostro impegno è massimo sia per onorare la memoria dei tanti giovani sacrificatesi sul nostro territorio sia per far conoscere e valorizzare il territorio stesso di Venafro e dintorni; oggi essere qui ad Oslo, alla premiere di questo documentario, e sentire, ancora una volta, persone straniere parlare di Venafro e della Winterline come di un luogo famoso o comunque da visitare e conoscere, mi riempie di soddisfazione ed è il più grande risultato che con orgoglio condivido con tutti i soci della nostra Associazione Winterline Venafro e con tutti i nostri amici e sostenitori”

Queste le parole di Luciano Bucci che riassumono questo ulteriore traguardo raggiunto dal War Museum Winterline Venafro che, ci ricorda a latere lo stesso Bucci, è la realtà museale, sull’argomento Seconda Guerra Mondiale, più vecchia e longeva del territorio Regionale e aree limitrofe, il War Museum Winterline Venafro compirà, infatti, 18 anni di esistenza il prossimo 15 marzo e, ci ha anticipato Luciano Bucci, è in programma una “festa” per celebrare, appunto, il compleanno del museo ma anche i 20 anni dell’Associazione Winterline Venafro, creatrice e proprietaria del museo stesso. Per ogni informazione o curiosità si rimanda sempre alla pagina web ufficiale www.winterlinevenafro.it