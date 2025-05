118 senza medico, Monaco a Castiglione: «Il diritto alla salute va garantito anche in montagna»

Netta presa di posizione in difesa del diritto alla salute nelle aree interne e di montagna del Chietino e del Vastese, questa mattina, davanti al distretto sanitario di base di Castiglione Messer Marino, da parte dei consiglieri regionali del “Patto per l’Abruzzo“. Luciano D’Amico, Alessio Monaco, Francesco Taglieri e Silvio Paolucci, consiglieri regionali di opposizione, hanno protestato per la demedicalizzazione dell’ambulanza di stanza a Castiglione e annunciato manifestazioni anche eclatanti contro questa folle decisione della Regione Abruzzo e della Asl. La nostra testata giornalistica ha incontrato Alessio Monaco, che è anche sindaco di Rosello, e che ha rilasciato questa intervista.

Correlati