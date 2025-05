La sindaca Di Palma a muso duro: «Pretendiamo che il nostro diritto alla salute venga rispettato»

Non usa mezzi termini, la combattiva sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma, all’indirizzo della Giunta regionale a guida centrodestra, rispetto alla paventata demedicalizzazione del 118 del distretto sanitario dell’Alto Vastese. Un solo medico rimasto in servizio, che ovviamente non può lavorare su tutti i turni, con il risultato che il 118 sarà scoperto, senza medico a bordo, per molti giorni al mese. Il tutto in un’area disagiata e dell’entroterra montano che dista oltre sessanta chilometri dal primo ospedale abruzzese utile e dotato di Pronto soccorso, quello di Vasto.

