17 milioni per la viabilità secondaria, Magnacca: «Interventi mirati nelle aree interne del Vastese»

«La Provincia di Chieti con 17 milioni di euro è il territorio che ha avuto più risorse da destinare all’adeguamento della strade secondarie». È il commento dell’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, all’indomani della firma delle convenzioni Regione/Province abruzzesi per il conferimento delle risorse da destinare alla rete stradale secondaria.

«Un aiuto concreto ed efficace per la manutenzione delle strade provinciali che, soprattutto nelle aree interne, risentono della mancanza di una continua opera di rifacimento e adeguamento anche in relazione alle diverse condizioni climatiche tra l’area della costa e quella dell’interno. Con questo aiuto concreto – prosegue l’assessore Magnacca – destinato ad interventi decisi dalla Provincia stessa, auspichiamo che nel bilancio dell’ente provinciale si possano liberare spazi ulteriori per interventi mirati che sono attesi da anni sui territori. A cominciare dalle aree interne del Vastese, del Sangro Aventino e del Chietino».

«La possibilità dei cittadini delle aree montane di spostarsi in sicurezza per raggiungere i presidi di sanita, i servizi scolastici, servizi alle imprese, e soprattutto il luogo di lavoro è una precondizione di libertà e di uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini. La competenza della Provincia sulle strade così come sulle scuole – conclude l’assessore regionale – per trovare concretezza in interventi mirati non deve attendere l’aiuto dall’alto e dalla Regione. E’ una competenza su cui occorre fare programmazione in funzione di un utile utilizzo di fondi secondo criteri di parità di trattamento fra i vari territori».