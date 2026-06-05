Processo uccisione orsa Amarena: escluse 23 parti civili, clamorosa quella del Parco nazionale

Processo uccisione dell'orsa Amarena. Escluse 23 parti civili su 47 richiedenti, tra cui quella clamorosa del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Processo aggiornato al prossimo 25 settembre affinché l’imputato Leombruni possa valutare se accedere a riti alternativi…

Processo uccisione dell’orsa Amarena. Escluse 23 parti civili su 47 richiedenti, tra cui quella clamorosa del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Processo aggiornato al prossimo 25 settembre affinché l’imputato Leombruni possa valutare se accedere a riti alternativi al dibattimento. Sul posto, lì al Tribunale di Avezzano, il nostro inviato Dario Rapino che ha realizzato per l’Eco il servizio e le interviste.