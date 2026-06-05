Mamme attrici nella scuola di Castiglione: portano in scena il Mago di Oz per ringraziare e salutare le maestre

Fine anno scolastico, tempo di recite, ma la piccola scuola di montagna di Castiglione Messer Marino sa sempre essere originale, speciale in qualche misura. E infatti a recitare nelle spettacolo conclusivo del ciclo di formazione scolastico per una volta non sono stati gli alunni e nemmeno le maestre, ma le mamme.

L’idea, del tutto originale, è stata di Monique Marianaccio ed è stata immediatamente sposata e fatta propria da tutte le altre mamme degli alunni di quella che un tempo si chiamava quinta elementare.

La rappresentazione scelta è stata la storia del Mago di Oz, con le mamme appunto, che si sono messe a studiare il copione, nei ritagli di tempo dai tanti impegni, e hanno interpretato i personaggi principali del celebre romanzo per ragazzi scritto da L. Frank Baum nel 1900. Il fantastico viaggio di Dorothy verso la Città di Smeraldo, dove risiede il potente Mago di Oz, con tutti i personaggi principali, dall’uomo di latta, allo spaventapasseri, al leone codardo, sono stati portati in scena, con passione e maestria dalle mamme.

Ne è venuta fuori una rappresentazione teatrale divertente che è stata un modo originale, simpatico e affettuoso di ringraziare e salutare le maestre al termine del ciclo delle elementari. Perché la scuola, in effetti, è una comunità educante, e non è fatta solo di maestre, ma anche dalle mamme, per un giorno attrici, e dalle famiglie degli alunni.

Francesco Bottone