A bordo di una moto di grossa cilindrata completamente ubriaco, giovane dice addio alla patente

I Carabinieri della compagnia di Bojano sono impegnati, in questi giorni, un una attività preventiva relativa al contrasto della guida in stato di ebrezza, Solo nell’ultimo weekend, tali operazioni, hanno visto il deferimento di tre giovanissimi colti alla guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di bevande alcoliche, uno dei quali a bordo di una moto di grossa cilindrata. Tre i documenti di guida ritirati e i veicoli sequestrati. A destare sorpresa negli operanti è stato il tasso alcolico di 3,43 g/l fatto registrare alla prova del “palloncino”, che di per sé poteva non avere un significato particolare attesa l’assunzione di superalcolici, se non fosse stato che l’accertamento cui si sottoponeva il giovane conducente veniva eseguito nel primo pomeriggio.

Correlati