Abetina di Rosello primo bosco vetusto d’Italia, Imprudente: «Frutto di un lavoro costruito negli anni»

Si è svolto oggi, presso Palazzo Benedetti a L’Aquila, il convegno “L’Abruzzo fra alberi monumentali e boschi vetusti”, organizzato in occasione della Giornata internazionale delle Foreste, momento di approfondimento e confronto dedicato alla tutela, valorizzazione e gestione del…

Si è svolto oggi, presso Palazzo Benedetti a L’Aquila, il convegno “L’Abruzzo fra alberi monumentali e boschi vetusti”, organizzato in occasione della Giornata internazionale delle Foreste, momento di approfondimento e confronto dedicato alla tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio forestale regionale.

L’iniziativa, illustrata da Sabatino Belmaggio, dirigente del Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo e dal dott. Francesco Contu ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo scientifico, tra cui Fabrizio Taranta, assessore all’Ambiente del Comune dell’Aquila, Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al MASAF, il Colonnello Giuseppe Lopez, comandante Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise, Alessandro Cerofolini, dirigente DIFOR IV – Direzione generale Economia montana e Foreste MASAF, e Alessio Monaco, sindaco di Rosello. Presenti anche docenti e ricercatori dell’Università degli Studi dell’Aquila, insieme agli studenti dell’Istituto Serpieri di Avezzano.

«Il riconoscimento dell’Abetina di Rosello come primo bosco vetusto d’Italia – dichiara il Vicepresidente della Giunta regionale e assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – rappresenta un risultato straordinario e storico che ci rende orgogliosi come Regione. È il frutto di un lavoro costruito negli anni, che certifica non solo l’elevato valore ambientale e la biodiversità dei nostri territori, ma anche la presenza di luoghi unici, autentici e di grande rilevanza ecologica ricchi di biodiversità».

«Il tema dei boschi vetusti – prosegue Imprudente – è per me particolarmente significativo per il forte legame con il territorio. Questo riconoscimento dimostra la capacità dell’Abruzzo di conservare e valorizzare il proprio patrimonio naturale, mettendo a sistema risorse ambientali di straordinaria importanza».

Nel corso dell’incontro è stato ribadito il ruolo strategico del sistema forestale regionale, con particolare attenzione alla necessità di coniugare tutela della natura e presenza dell’uomo.

«Come Regione – aggiunge Imprudente – stiamo restituendo centralità al servizio forestale attraverso una strategia che integra pianificazione, conoscenza e risorse. L’obiettivo è costruire una gestione moderna e sostenibile del patrimonio forestale, capace di tenere insieme biodiversità, sviluppo e comunità locali».

La Giornata internazionale delle Foreste ha rappresentato dunque un’occasione per celebrare un importante traguardo e rilanciare l’impegno della Regione Abruzzo nella costruzione di un modello di gestione forestale innovativo e sostenibile.

«Dobbiamo continuare a lavorare – conclude Imprudente – per rafforzare un sistema che sappia valorizzare le nostre eccellenze ambientali, garantendo equilibrio tra natura e attività umane. Un ringraziamento va al Servizio Foreste e Parchi per il lavoro svolto con dedizione e competenza».