Referendum, soppressa la sezione elettorale di Villacanale: attivo un servizio navetta gratuito

Cambiamenti in vista per gli elettori della frazione di Villacanale (Agnone) in occasione del referendum di domani (22 marzo) e lunedì (23 marzo). A seguito di una petizione popolare presentata lo scorso 6 febbraio 2024 (prot. 1671), è stata infatti soppressa la sezione elettorale numero 8.

La decisione è stata adottata con l’obiettivo di garantire la necessaria riservatezza nell’espressione del voto. Tutti gli elettori precedentemente iscritti nella sezione di Villacanale sono stati quindi trasferiti nella sezione elettorale numero 7, situata presso l’Istituto Tecnico Industriale “Leonida Marinelli” di Agnone.

Per agevolare gli spostamenti, l’amministrazione ha previsto l’attivazione di un servizio di trasporto gratuito dedicato agli elettori della frazione. La navetta collegherà Villacanale ad Agnone nei giorni delle votazioni, secondo il seguente calendario: domenica 22 marzo alle ore 11 e alle ore 16, e lunedì 23 marzo alle ore 11.

Il servizio è stato organizzato per consentire a tutti i cittadini di raggiungere il seggio in modo semplice e senza difficoltà. Per ulteriori informazioni e per prenotare il trasporto è possibile contattare il numero 0865.723209.