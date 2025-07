“Abruzzo da Vivere”, ecco l’App che rivoluziona il turismo

Rivoluzionare l’esperienza turistica dell’Abruzzo, rendendola accessibile a tutti, grazie alla digitalizzazione. Questo l’obiettivo di “Abruzzo da Vivere”, progetto promosso da Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila. Presentato nei mesi scorsi, il progetto è ora pronto a partire: non a caso il lancio avviene nel cuore dell’estate, da uno dei luoghi emblematici dell’Abruzzo turistico, cioè la Costa dei Trabocchi. E’ infatti disponibile il download dell’App “Abruzzo da Vivere”, strumento che rappresenta il cuore pulsante dell’iniziativa.

L’App è scaricabile su Google Play Store ed App Store di Apple. Accattivante nel design ed intuitiva nell’utilizzo, “Abruzzo da Vivere” consente di cercare attrazioni, itinerari, eventi, ristoranti, alloggi e servizi, di visualizzare gli eventi in programma nei comuni coinvolti, di scegliere tra Sport, Cultura, Relax e Altro. E’ inoltre possibile filtrare per territorio: non solo i nove Comuni partner del progetto, cioè quelli della Costa dei Trabocchi – Casalbordino, Fossacesia, Francavilla al Mare, Ortona, Rocca San Giovanni, San Salvo, San Vito Chietino, Torino di Sangro e Vasto – ma anche gli altri centri della provincia di Chieti. Estremamente interattiva, l’App permette all’utente, attraverso la geolocalizzazione, di visualizzare tutti i punti di interesse sulla base della propria posizione e di proporre soluzioni e itinerari basati sulle preferenze personali, garantendo così un’esperienza turistica “su misura”.

Obiettivo del progetto, che rientra nell’ambito della strategia di Confartigianato per lo sviluppo del turismo regionale, è quello di valorizzare il territorio abruzzese, offrendo un’esperienza unica sia agli abitanti locali sia ai viaggiatori. “Abruzzo da Vivere”, infatti, permette agli utenti di immergersi nella cultura, nella natura e nelle tradizioni dell’Abruzzo, facilitando la scoperta di itinerari curati, punti di interesse autentici e eventi che animano la vita delle comunità locali. La piattaforma incoraggia gli utenti a diventare esploratori del proprio territorio, permettendo di creare e condividere itinerari personalizzati, che mettono in luce le esperienze più autentiche e le bellezze nascoste della regione.

“Il progetto ‘Abruzzo da Vivere’ – sottolinea il presidente di Confartigianato Chieti L’Aquila, Camillo Saraullo – nasce dalla necessità di affrontare alcune criticità che caratterizzano il turismo nella nostra regione, a partire da un’offerta turistica frammentata che non valorizza appieno le risorse locali. L’obiettivo è quello di colmare queste lacune, sfruttando al meglio il ricchissimo patrimonio della regione e tutte le sue peculiarità”.

“Questo progetto, che volutamente parte nel cuore della stagione estiva – afferma il presidente Costa dei Trabocchi dell’associazione, Matteo Liberatoscioli – va a completare l’impegno della nostra associazione nel settore turistico, ambito su cui siamo in prima linea da tempo, tra eventi ed iniziative di vario genere. L’Abruzzo non è solo un luogo da visitare, ma un mondo da vivere e Abruzzo da Vivere consentirà di rendere concreto questo slogan”.