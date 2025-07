La sindaca Forte e gli assessori a Capracotta per incontrare i calciatori del Campobasso Calcio

Nel pomeriggio di ieri, la sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte e gli assessori Giose Trivisonno, Lello Bucci e Simone Cretella hanno raggiunto in ritiro pre-campionato i calciatori del Campobasso Calcio, impegnati nella preparazione atletica in vista della prossima stagione in Serie C.

La visita, avvenuta in un clima di sincera partecipazione, ha voluto testimoniare in maniera concreta l’attenzione e la vicinanza dell’amministrazione comunale nei confronti della squadra rossoblù, riconoscendola non solo come eccellenza sportiva cittadina, ma anche come “ambasciatrice” del territorio molisano. Il Campobasso Calcio rappresenta infatti un importante veicolo di promozione dell’immagine della città capoluogo e dell’intera regione, capace di catalizzare interesse, entusiasmo e turismo intorno ai valori dello sport e alla bellezza del territorio.

Durante l’incontro con il tecnico Luciano Zauri, il direttore generale Mario Colalillo e il direttore sportivo Giuseppe Figliomeni, si è discusso anche dello stadio “Molinari”, oggetto di imminenti interventi di riqualificazione che includeranno il rifacimento dell’asfalto, il miglioramento del piazzale e il rinnovo dei servizi igienici, lavori che precederanno l’inizio della stagione sportiva.

La sindaca Forte ha evidenziato come, al di là degli interventi già programmati, sia imprescindibile lavorare in sinergia con la Regione Molise per reperire risorse adeguate e trasformare lo stadio in un luogo simbolo non solo dello sport, ma anche della cultura e dell’intrattenimento.

Accolti dal sindaco di Capracotta, Candido Paglione, e dall’assessore Pierino Di Tella, gli amministratori di Campobasso hanno condiviso con la dirigenza e i giocatori momenti di confronto e incoraggiamento, nella consapevolezza che il calcio può essere motore di orgoglio collettivo, coesione sociale e valorizzazione territoriale.

“Essere vicini alla squadra significa essere vicini ai nostri cittadini, alle nostre aspirazioni e alla nostra identità”, ha dichiarato la sindaca Forte. “Il Campobasso Calcio è una parte viva della città, un simbolo che porta il nostro nome in tutta Italia. È nostro dovere accompagnarlo con progettualità, visione e affetto”.