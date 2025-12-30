Abruzzo pigliatutto, dopo il Napoli anche il Pescara Calcio: progetto strategico tra sport, territorio e turismo

Presentata oggi la partnership tra Comune e società sportiva. Il Consiglio regionale prevede un contributo di 70.000 euro per il potenziamento delle strutture sportive. Coniugare la preparazione atletica della squadra con la valorizzazione del territorio montano e lo sviluppo del turismo sportivo.

È stata presentata così questa mattina, a Campo di Giove, in una conferenza stampa la partnership tra Pescara Calcio e il Comune di Campo di Giove, alla presenza del presidente della giunta regionale Marco Marsilio, finalizzata allo svolgimento dei futuri ritiri precampionato della prima squadra biancazzurra.

Nel corso della conferenza sono stati illustrati i contenuti dell’accordo, le linee guida operative e le prospettive di collaborazione sportiva e istituzionale, dal Sindaco di Campo di Giove, Michele Di Gesualdo e dal presidente del Pescara Calcio, Daniele Sebastiani.



«Questa intesa – ha dichiarato il Presidente Marco Marsilio – rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra sport, istituzioni e territorio. Investire su realtà come Campo di Giove significa sostenere le aree interne, promuovere l’Abruzzo come destinazione sportiva di qualità e rafforzare il legame tra una società storica come Pescara Calcio e la sua regione. L’esperienza di Castel di Sangro, che negli anni ha ospitato il ritiro estivo del Napoli, ci ha dato ragione nel tempo, dimostrando come investire nello sport e nell’impiantistica di qualità rappresenti una scelta strategica vincente».

L’accordo conferma la volontà condivisa di costruire un progetto strutturato e duraturo, capace di generare ricadute positive sul piano sportivo, economico e promozionale.

“Campo di Giove – ha aggiunto Marsilio – si conferma la scelta giusta per ospitare in ritiro il Pescara Calcio. L’auspicio è che questo percorso possa accompagnare la crescita di una squadra sempre più solida, capace di aprire nuovi orizzonti e ambire, nel tempo, al salto di categoria.

Un ringraziamento va all’amministrazione comunale per gli investimenti realizzati nell’impiantistica sportiva. Il Consiglio regionale farà la propria parte: proprio oggi sarà approvato un contributo di 70.000 euro destinato alle strutture sportive, per garantire alle società professionistiche impianti moderni e di qualità».