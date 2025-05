Agnone e Belmonte del Sannio si “alleano” per riqualificare la piscina comunale

Un’importante partnership tra i comuni di Agnone e Belmonte del Sannio segna un passo significativo verso la riqualificazione della piscina comunale agnonese. La Giunta Comunale di Agnone, guidata dal sindaco Daniele Saia, ha deliberato lo scorso 3 maggio la partecipazione congiunta all’Avviso “Sport e Periferie 2025” promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 550mila euro per i “Lavori di Riqualificazione della copertura e opere di miglioramento fruizione della Piscina Comunale di Agnone”, di cui 430.900 euro destinati ai lavori e 124.100 euro per le somme a disposizione dell’amministrazione. Il Comune di Agnone, individuato come capofila ed ente attuatore dell’intervento, contribuirà con un cofinanziamento del 16% pari a 88.800 euro, mentre la restante somma di 466.200 euro sarà a carico del fondo “Sport e Periferie”. L’accordo tra i due comuni, sottoscritto ai sensi dell’articolo 15 della Legge 241/1990, è stato necessario per soddisfare i requisiti del bando che prevede, per la linea di intervento A, la partecipazione di comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti o di comuni più piccoli aggregati per raggiungere tale soglia demografica.

La piscina comunale di Agnone rappresenta un asset strategico per tutto il territorio dell’Alto Molise e delle zone limitrofe abruzzesi. Si tratta infatti dell’unico impianto natatorio in un’area montana di confine tra le due regioni, svolgendo un ruolo fondamentale per la promozione dello sport, il benessere dei cittadini e l’aggregazione sociale in un territorio caratterizzato da comuni sparsi e piccoli centri. Il progetto di riqualificazione mira non solo a migliorare l’infrastruttura sportiva, ma anche a contribuire alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione sociale, al miglioramento della qualità urbana e all’incremento della sicurezza attraverso la promozione dell’attività sportiva agonistica, come previsto dalle finalità del bando.

“Questo intervento rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare una struttura essenziale per il nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco Saia. “La collaborazione con Belmonte del Sannio dimostra come l’unione di forze tra piccoli comuni possa portare a risultati significativi per contrastare lo spopolamento delle aree interne attraverso servizi di qualità”. La domanda di ammissione al finanziamento sarà presentata sulla piattaforma informatica del Dipartimento per lo Sport entro il 16 giugno 2025. L’Avviso “Sport e Periferie 2025” mette a disposizione complessivamente 110 milioni di euro, di cui 65 milioni per la linea di intervento A dedicata al recupero, completamento e adeguamento degli impianti sportivi esistenti.