Auto in fiamme sull’autostrada, intervento dei Vigili del fuoco

Una squadra dei Vigili del Fuoco della sede distaccata di Termoli è intervenuta per un incendio autovettura alimentata a benzina. Il veicolo si trovava lungo l’autostrada A14 al km. 472 direzione nord. È stato necessario intervenire con naspo ad alta pressione e dispositivi di autoprotezione delle vie respiratorie. L’incendio è stato prontamente estinto, permettendo la ripresa della normale circolazione stradale in tempi brevi. Presente in posto anche la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza.

