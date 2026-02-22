Agnone pronta ad abbracciare la Coppa Davis di tennis. Arriva anche il presidente Binaghi

L’attesa cresce di ora in ora. In città fervono i preparativi per un appuntamento che ha il sapore della storia: venerdì 13 marzo Agnone accoglierà la Coppa Davis, il trofeo più prestigioso del tennis mondiale a squadre nazionali, conosciuto universalmente come la “grande insalatiera”. L’evento si svolgerà nel nuovo palasport di località Tiro a Segno, che per un giorno diventerà il cuore pulsante dello sport molisano. Non una semplice esposizione, ma una vera e propria celebrazione di uno dei simboli più iconici del panorama sportivo internazionale. La Coppa Davis rappresenta oltre un secolo di sfide epiche, campioni leggendari e imprese che hanno segnato la storia del tennis.

L’ultima edizione è stata conquistata dalla nazionale italiana guidata dal capitano Filippo Volandri, che nella finalissima disputata lo scorso novembre a Bologna ha superato la Spagna. All’evento è attesa, tra gli altri, la presenza del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, legato da un rapporto di amicizia con il manager di origini agnonesi Rocco Sabelli, tra i promotori dell’iniziativa. Un dettaglio che testimonia come il legame con il territorio possa trasformarsi in opportunità concrete e di alto profilo. Il programma ufficiale è in via di definizione, ma si preannuncia ricco di momenti significativi. Oltre alle autorità istituzionali, sono attesi ospiti illustri del panorama sportivo nazionale. A rendere ancora più speciale la giornata sarà la partecipazione delle scolaresche, delle associazioni sportive e dei tanti appassionati che potranno vedere e abbracciare da vicino il trofeo simbolo del tennis mondiale. Per Agnone e per l’intero Molise si tratta di un motivo di orgoglio autentico.

Non è solo l’arrivo di una coppa: è il riconoscimento di una tradizione sportiva radicata nel territorio. Il tennis, infatti, ad Agnone è sempre stato praticato con passione e, in più fasi della sua storia, anche a livelli di rilievo. Ancora oggi l’Associazione Tennis Agnone rappresenta un punto di riferimento per giovani e adulti. In passato presieduta da Enzo Di Pasquo, è attualmente guidata dall’avvocato Rossana Capone, che insieme ai soci continua a promuovere la disciplina con impegno e continuità, mantenendo viva una tradizione che affonda le radici in decenni di attività.

Lo sbarco della Coppa Davis in Alto Molise assume dunque un valore che va oltre la dimensione simbolica. È un’occasione di promozione territoriale, di coinvolgimento delle nuove generazioni, di rilancio dell’immagine di una comunità capace di ospitare eventi di respiro nazionale. Per un giorno Agnone non sarà soltanto un borgo ricco di storia e cultura, ma anche il palcoscenico di uno dei trofei più ambiti dello sport mondiale. Un evento che promette emozioni, partecipazione e – soprattutto – un messaggio forte: anche i territori lontani dai grandi circuiti possono essere protagonisti.