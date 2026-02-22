Bloccati in quota dalla neve, quattro escursionisti recuperati in elicottero dall’Aeronautica Militare

Si è concluso ieri sera intorno alle 22:30 un articolato intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo in collaborazione con Aeronautica Militare sulla Maiella, tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva, dove quattro giovani escursionisti provenienti da Roma, due classe 2003 e due classe 2004, sono rimasti bloccati durante un’escursione su neve in ambiente montano.

Ricevuta la richiesta di aiuto, è stata immediatamente attivata una prima squadra di tecnici del CNSAS Abruzzo, partita a piedi per raggiungere il gruppo in un’area caratterizzata da innevamento e tratti esposti. In supporto è stata inviata una seconda squadra con medico del CNSAS, per garantire assistenza sanitaria avanzata direttamente sul posto.

Considerata la complessità dello scenario operativo e la necessità di un’evacuazione rapida, grazie al consolidato rapporto di collaborazione, il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo ha richiesto supporto al Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali, il quale ha inviato a supporto sul posto un elicottero dell’85° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato da Pratica di Mare.

I quattro escursionisti sono stati raggiunti dalle squadre via terra; uno di loro presentava un principio di congelamento agli arti inferiori. Dopo la valutazione sanitaria e la stabilizzazione, si è proceduto all’evacuazione mediante elicottero, e al successivo trasferimento presso l’ospedale di Chieti per gli accertamenti e le cure del caso.