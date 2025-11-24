Agnone senz’acqua di notte: disservizi alla vigilia delle Ndocciate. E in città si rivede l’autobotte

Nonostante le abbondanti piogge degli ultimi giorni, ad Agnone prosegue l’interruzione del servizio idrico nelle ore notturne. Un disservizio che va avanti da circa un mese e che la Grim continua a segnalare con comunicazioni periodiche. L’ultima, diffusa oggi, informa che dal 24 al 30 novembre l’erogazione dell’acqua sarà sospesa ogni notte, dalle 21:30 alle 6:30.

Secondo quanto riportato nella nota, il protrarsi della sospensione è dovuto a un ulteriore abbassamento del livello del serbatoio “Civitelle”, che rifornisce l’intera città. Intanto, in paese è tornata a circolare la storica autobotte, segno evidente della gravità della situazione idrica e della necessità di garantire almeno un supporto minimo alla popolazione.

A complicare ulteriormente il quadro c’è una rottura improvvisa della condotta idrica in viale Vittorio Veneto, su cui i tecnici della Grim Scarl stanno intervenendo dalla serata di ieri. La riparazione, più complessa del previsto, proseguirà fino alla tarda mattinata di oggi, generando ulteriori disservizi e ritardi nel ripristino del normale flusso idrico, previsto per il primo pomeriggio.

I più penalizzati da queste continue interruzioni sono, inevitabilmente, le attività commerciali, costrette a lavorare in condizioni estremamente difficili. E tutto questo accade alla vigilia di appuntamenti cruciali per la città: il rito dei Fuochi del 6 dicembre e le tradizionali Ndocciate del 13 e del 24 dicembre, eventi che richiamano ad Agnone migliaia di visitatori e richiedono un’organizzazione impeccabile.

Alla luce della situazione, si invitano gli utenti serviti dal serbatoio a prendere i necessari provvedimenti per far fronte alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.

Per qualsiasi dubbio o esigenza, è possibile contattare il numero 0874.1919702, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La Grim Scarl resta a disposizione dell’utenza per ogni informazione o chiarimento.