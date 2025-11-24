Violenza di genere, i Carabinieri incontrano gli studenti dell’istituto D’Agnillo di Agnone

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, i militari della Compagnia Carabinieri di Agnone hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo D’Agnillo nell’ambito di un più ampio ventaglio di iniziative volte a promuovere la cultura della legalità.



Grazie alla disponibilità resa dal dirigente scolastico, è stato organizzato un incontro sul tema della “violenza di genere” con studenti delle classi superiori, finalizzato a discutere dei più recenti casi di cronaca nazionale e a tracciare alcune linee guida da seguire in caso di violenza subìta o accertata, anche indirettamente.

In un clima di partecipazione e interesse, agli studenti è stato infatti sottolineato come spesso la tempestività di una segnalazione o una denuncia diventa un fattore determinante nel prevenire quegli eventi peggiori di cui parlano telegiornali e social media. L’iniziativa, che aveva già visto protagonisti i colleghi del Liceo Scientifico poche settimane fa, ha riscontrato l’interesse e la curiosità degli studenti intervenuti, ai quali sono state anche illustrate – a margine dell’intervento – le diverse fasi di arruolamento per i vari concorsi di accesso all’Arma dei Carabinieri.