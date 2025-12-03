Agnone si accende con i Riti dei Fuochi, l’evento in diretta streaming sul sito di Rai 3 Molise

Sabato 6 dicembre il cuore pulsante dell’Alto Molise si illuminerà di fiamme ancestrali. La quarta edizione dei Riti dei Fuochi di Agnone, spettacolo che affonda le radici nelle tradizioni agropastorali dell’Appennino, saranno trasmessi in diretta streaming sul sito della Tgr Molise a partire dalle ore 18.

Un evento che quest’anno assume dimensioni ancora più significative: alla sfilata parteciperanno ben 26 Comuni provenienti da quattro regioni italiane – Molise, Puglia, Abruzzo e Toscana – a testimonianza di quanto questo patrimonio culturale abbia saputo superare i confini regionali, creando una vera e propria rete di comunità legate dal filo rosso della tradizione pirotecnica.

Alla regia della diretta Rai ci saranno i giornalisti Fabrizia Aralla e Filippo Bernardi, sotto la supervisione del caporedattore Antonio Lupo e il coordinamento giornalistico di Giovanni Romano. Non mancheranno interviste ai protagonisti e agli organizzatori della manifestazione, che da anni portano avanti con determinazione l’obiettivo di vedere i Riti dei Fuochi riconosciuti come patrimonio immateriale dell’Unesco.

Un traguardo ambizioso per una tradizione che ogni anno continua a rinnovarsi, mantenendo intatta la sua capacità di emozionare e riunire intere comunità attorno al valore della memoria collettiva.