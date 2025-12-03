Esemplare di lupo investito e ucciso lungo la fondovalle Cena nel Vastese

Un esemplare di lupo è stato rivenuto questa mattina da un passante nei pressi della discarica lungo la fondovalle Cena. Presumibilmente l’animale è stato investito, infatti nelle immediate vicinanze del lupo morto era presente una macchia ematica compatibile con l’impatto con un autoveicolo. Il rinvenimento mostra e conferma una presenza piuttosto significativa e capillare del predatore sul territorio del Vastese.

