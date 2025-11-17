Agricoltura e ruralità come valore ambientale, sociale ed economico: lezione inaugurale della Scuola dei Piccoli Comuni

Ai nastri di partenza la terza stagione 2025/2026 della Scuola dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti. E’ prevista giovedì 20 novembre prossimo, a partire dalle 14,30, la prima lezione del programma annuale, sul tema Agricoltura. La ruralità come valore ambientale, sociale ed economico.

Appuntamento, come di consueto, nell’aula magna dell’Istituto comprensivo statale (Via Istonia, 44). Relatore del primo incontro sarà Luigi Mastronardi, economista agrario e ordinario all’Università degli Studi del Molise. Come sempre, alla parte teorica sarà abbinato un momento laboratoriale e di confronto con un caso studio, che in quest’occasione sarà il Comune di Celenza sul Trigno: presenti il sindaco Walter Di Laudo e i rappresentanti della Biofattoria Licineto. Apriranno i lavori Silvana Di Palma, sindaca di Castiglione, e Rossano Pazzagli, direttore Spicco e storico all’Università del Molise.

L’agricoltura è il primo dei temi scelti tra quelli scelti per la programmazione 2025/2026, non ancora affrontati prima. Ecco gli altri: associazionismo e piccoli comuni per la promozione dei territori (con Patrizia Bertoni, responsabile nazionale formazione Forum Terzo Settore), beni culturali come luoghi, strumenti e servizi per la cultura (con Antonella Agnoli, progettista di biblioteche), sovracomunalità e gestione associata di servizi comunali per la rinascita dei territori interni (con Rossano Pazzagli, storico all’Università del Molise e direttore di Spicco), le comunità energetiche come modello sociale e democratico per le aree interne (con Monica Bolognesi, urbanista all’Università di Firenze), intermobilità e mobilità sostenibile per i territori interni (con Adelina Picone, architetto all’Università Federico II di Napoli).

«Ripartiamo con temi di primo piano e di grande attualità – dichiarano la sindaca, Silvana Di Palma, il direttore della scuola, Rossano Pazzagli, e il presidente dell’associazione Spicco, Nicholas Tomeo – Come sempre, avremo l’opportunità di ascoltare accademici ed esperti negli argomenti selezionati, e di confrontarci con chi, relativamente a questi, attua buona pratiche di rigenerazione nei territori interni. Tra le novità dell’edizione 2025/2026, il patrocinio della Società dei Territorialisti, sodalizio di esperti che mette al primo piano il territorio come bene comune, in linea quindi con i princìpi e i valori di Spicco».

La scuola è promossa dal Comune di Castiglione Messer Marino, con il contributo di BCC Abruzzi e Molise e di Ruralità e Solidarietà ETS, e con il supporto di un partenariato strategico composto da Società dei Territorialisti, ANCI Abruzzo, UNCEM Abruzzo, UNPLI Abruzzo, AVIS Abruzzo, Slow Food Abruzzo, CAI Abruzzo, GAL Maiella Verde, Spazio 001, Istituto comprensivo statale di Castiglione Messer Marino – Carunchio, Confcooperative Abruzzo.

Ci sono ancora posti disponibili ed è ancora possibile iscriversi direttamente dal sito www.scuolapiccolicomuni.it. La quota di partecipazione è pari a 30 euro, comprensiva dell’adesione alla neonata associazione Scuola dei piccoli Comuni. Per ulteriori informazioni e contatti si può scrivere alla segreteria organizzativa: scuoladeipiccolicomuni@gmail.com.