Prato Gentile centro federale per lo sci di fondo e skiroll: domani l’ufficializzazione a Capracotta

«Domani, alle 10.30, presso la casa della cultura, nel palazzo municipale, accoglieremo il Presidente della FISI, Flavio Roda, e il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, per una conferenza stampa ufficiale che segnerà un momento storico per tutta la comunità. Verrà infatti ufficializzato il riconoscimento di Prato Gentile come Centro Federale per lo Sci di Fondo e Skiroll».

Lo annuncia il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, che aggiunge: «Un traguardo che premia anni di impegno, passione e amore per la montagna, e che apre una nuova stagione di opportunità per Capracotta e per il Molise. E pensare che un anno fa siamo stati bersaglio di attacchi e insulti sui social, con parole dure, denigrazioni e perfino offese rivolte alla reputazione nostra e del Comune che rappresentiamo. Oggi, a distanza di un anno, i fatti parlano da soli: la pista di skiroll di Prato Gentile è una realtà concreta, bella e funzionale, realizzata nel pieno rispetto di tutte le norme, autorizzazioni e pareri previsti dalla legge. E con essa gli altri interventi perché Prato Gentile si potesse fregiare del titolo di Centro Federale per lo Sci di Fondo e lo Skiroll».

«La montagna è tale se la si sa rispettare, ma anche se la si sa valorizzare. – aggiunge Paglione – Questi impianti sportivi rappresentano un’opportunità preziosa per il nostro territorio: uno strumento per rilanciare l’economia locale, promuovere il turismo invernale e favorire la destagionalizzazione delle presenze. Invito tutti a venire a vedere con i propri occhi quanto è stato realizzato e a contribuire, con spirito costruttivo, alla piena valorizzazione di questo patrimonio comune. Perché solo con impegno e visione si costruisce il futuro delle nostre comunità. Durante l’incontro si farà anche il punto sulle iniziative e sulle opere necessarie per il rilancio duraturo della nostra località turistica. Vi aspettiamo per condividere insieme questo importante passo verso il futuro di Capracotta».