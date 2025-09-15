Ai domiciliari, esce a fare una passeggiata: giovane evaso arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane di 26 anni che, sottoposto agli arresti domiciliari, veniva sorpreso a passeggiare in via Lago di Capestrano da un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile.

Alla vista dei militari, il ragazzo non ha opposto resistenza ed ha candidamente ammesso di essere uscito dal luogo di detenzione con l’intenzione di fare una passeggiata. I militari, approfondita la sua posizione, hanno verificato che la misura cautelare degli arresti domiciliari, non prevedeva in alcun modo l’allontanamento dal proprio domicilio senza l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.

L’arrestato, assolte le formalità previste dalla legge, è stato pertanto condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.