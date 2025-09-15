Nello zaino più di un kg di cocaina, corriere della droga finisce in manette nel Chietino

Sere fa a Pretoro, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Chieti hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 57enne, operaio, pregiudicato, di origine varesina, ma residente a Pescara.

L’uomo, al termine della perquisizione del veicolo su cui viaggiava, è stato trovato in possesso di più di un kg di cocaina che nascondeva all’interno di uno zaino e, specificamente, in un pacco appositamente confezionato con carta regalo raffigurante personaggi della Disney. Dalle prime verifiche, la sostanza è risultata purissima con un principio attivo molto elevato, la quale avrebbe potuto generare centinaia di migliaia di euro. La stessa è stata sottoposta a sequestro, mentre l’arrestato è stato condotto presso la casa Circondariale di Chieti a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

L’operazione dei Carabinieri si inserisce nell’ambito dei numerosi servizi di controllo del territorio espletati nell’ambito della provincia di Chieti, finalizzati sia a garantire la sicurezza cittadina che a reprimere il nefasto fenomeno dello smercio di sostanze stupefacenti, che rappresenta un reale pericolo soprattutto per le fasce più giovani della popolazione.