Ai domiciliari, i Carabinieri gli trovano 55 grammi di cocaina in casa: 25enne arrestato

Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella Val Pescara volte alla lotta ed alla repressione delle attività illecite.
Sono state eseguite, da parte dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Popoli (PE), mirate attività di polizia giudiziaria con particolare attenzione riposta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti immesse illecitamente sul territorio.
I servizi svolti, hanno consentito agli operatori di polizia giudiziaria, nella tarda mattinata odierna, di trarre in arresto, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 25enne, domiciliato nella provincia di Pescara, che era sottoposto alla detenzione domiciliare, gravato da precedenti penali, disoccupato.
Nella circostanza gli operatori, a seguito di mirata attività info-investigativa, svolgevano dei mirati accertamenti sul conto dell’uomo e tenendo costantemente monitorati i movimenti sospetti che si verificavano nei pressi dell’abitazione.
Nella mattinata odierna, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, i militari del NORM rinvenivano nell’abitazione del 25enne, 55 gr. circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già suddivise, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, occultati all’interno di un mobile. Tutta la sostanza veniva posta sotto sequestro.
A questo punto, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, scattava l’arresto del soggetto che su disposizione del Pubblico Ministero è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si terrà nella giornata di domani 5 febbraio.
Sono tuttora in corso accertamenti finalizzati a verificare se l’uomo possa essere parte di una rete più ampia dedita al traffico di stupefacenti ed a ricostruire i canali di approvvigionamento nonché identificare eventuali complici.