Controllo del territorio da parte dei Carabinieri: tre immigrati irregolari espulsi e tre Daspo urbani

I servizi anti degrado, coordinati e pianificati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara, sulla base delle indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, continuano in tutta la Città. La natura è quella di intensificare il controllo del territorio e di riqualificare le aree particolarmente sensibili alla problematica, anche con la collaborazione di altri enti specializzati, come Ambiente Spa, e fronteggiare situazioni di degrado urbano che possono inficiare il senso di sicurezza della cittadinanza. Oggi le attività dei Carabinieri si sono concentrate presso la Stazione FS di Porta Nuova e Piazza Santa Caterina.

In particolare nella zona Porta Nuova sono stati individuati e rimossi diversi giacigli ricavati lungo il perimetro di quella Stazione Ferroviaria. I controlli sono stati svolti anche in via Piave e Piazza Santa Caterina.

In tutte aree interessate sono stati altresì effettuati ulteriori controlli legati alla sicurezza urbana, al contrasto dell’abusivismo commerciale e per la prevenzione e repressione dei fenomeni di spaccio di droga. Nel corso delle operazioni sono stati espulsi tre uomini stranieri in quanto irregolari sul territorio nazionale, i quali sebbene non avessero a loro carico precedenti di polizia o penali, sono stati accompagnati alla frontiera perché non in regola con il permesso di soggiorno. Eseguiti inoltre tre ordini di allontanamento (cd. Daspo Urbano).