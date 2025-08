Alberi abbattuti dal maltempo: auto distrutte e pali divelti, la conta dei danni sulla costa del Chietino

Il Comune di Fossacesia informa la cittadinanza che, a seguito del maltempo che ha colpito il territorio, proseguono gli interventi di messa in sicurezza e ripristino da parte degli enti competenti. La strada Provinciale 217, che collega il centro di Fossacesia alla Marina e alla Statale 16, resta ancora chiusa al traffico in quanto sono in corso lavori per la rimozione dei tronchi d’albero caduti lungo la carreggiata. Anche la SP 106 – Viale San Giovanni in Venere rimane chiusa per analoghi interventi di rimozione di alberi e per la risoluzione di ulteriori criticità necessarie al ripristino in sicurezza della viabilità.

Si comunica che tutte le altre strade provinciali e comunali sono state riaperte al traffico.

Sono attualmente in corso anche i lavori di numerose squadre dell’Enel per il ripristino di un cavo elettrico abbattuto da un albero all’interno del Parco dei Priori, in località San Giovanni in Venere.

È inoltre sempre attivo il Centro Operativo Comunale (COC), con sede nel Palazzo Municipale, presieduto dal Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, per il coordinamento delle operazioni a livello comunale.

Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a limitare gli spostamenti nelle aree ancora soggette a interventi. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente.