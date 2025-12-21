Albero di Natale realizzato con oltre 40 trattori, l’iniziativa di Capracotta spopola sul web

Nella Contrada Macchia di Capracotta, la vigilia del solstizio d’inverno è stata celebrata con un’iniziativa davvero significativa: un albero di Natale realizzato con oltre 40 trattori.

«Un progetto nato dall’impegno e dalla creatività di due giovani imprenditori agricoli, Antonio Lemme e Andrea Pallotta, che con le luci dei loro mezzi hanno illuminato non solo la contrada, ma anche il futuro del nostro territorio» spiega con soddisfazione il sindaco Candido Paglione.

«Un segnale di speranza per tutti i giovani, come Antonio e Andrea, che scelgono di investire qui il proprio domani. Grazie di cuore» chiude il primo cittadino.

Una singolare iniziativa ripresa anche dalle testate giornalistiche nazionali.