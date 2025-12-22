Incendio nel palazzo della Corte dei Conti, sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri

Un’emergenza incendio sta tenendo impegnate, in questo momento, squadre dei Vigili del fuoco di Campobasso. Le notizie sono ancora frammentarie, ma pare che le fiamme siano divampate, per cause in corso di accertamento da parte delle Forze dell’ordine, all’interno del palazzo che ospita la Corte dei Conte e diversi uffici di Polizia giudiziaria. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco e i Carabinieri, ciascuno per quanto di propria competenza.

In zona stanno confluendo anche equipaggi del 118.

Quattro squadre di Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso con due APS (Autopompa Serbatoio), un’autoscala e un mezzo con materiali di autoprotezione, sono intervenute presso la Corte dei Conti di Campobasso per incendio, prontamente estinto. Sono in corso le verifiche e gli accertamenti. Sul posto anche Carabinieri, Polizia e 118.

