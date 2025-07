Alexia approda in Molise: il 6 agosto in concerto a Rotello

Nel bel mezzo di un fortunato europeo, in corso dalla primavera e che proseguirà per tutta l’estate con tappe in diversi Paesi del continente, dalla Spagna alla Finlandia passando per la Croazia, Alexia approda in Molise. Il prossimo 6 agosto sarà in concerto a Rotello, in Corso Umberto I, per la festività di San Donato.

Alexia (nome d’arte di Alessia Aquilani) è una delle cantanti italiane più famose all’estero. Dal debutto ad oggi ha venduto oltre 5 milioni di dischi in tutto il mondo, conquistando 8 Dischi d’Oro e 2 di Platino. Il suo primo singolo è del 1995, “Me and You” – numero 1 in Italia e in Spagna. Un anno dopo escono “Summer is crazy”, “Number One” e “Uh la la la”: primi in tutta Europa.

Il primo album è del 1997, “Fun Club” (più di 600 mila copie vendute), a cui fa seguito, un anno dopo, il secondo, “The Party”, altro Disco di Platino, con oltre 500 mila copie vendute, e successo in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Giappone. Nel 1999 pubblica “Happy” che entra da subito nelle chart di tutta Europa.

Nel 2002, la svolta e un rinnovato successo cantando in italiano. Alexia si presenta per la prima volta al Festival di Sanremo: è un vero trionfo. “Dimmi come” diventa il brano più “suonato” dalle radio italiane, e, un anno dopo, vince lo stesso Festival con “Per dire di no”. Nel 2004 pubblica l’album “Gli occhi grandi della luna”, con le prestigiose collaborazioni di Sam Watters, Louis Biancaniello e Diane Warren.

Alexia partecipa di nuovo al Festival di Sanremo 2005 con il brano “Da grande” ma, solo tre anni dopo, pubblica il nuovo album di inediti, dal titolo “Alè”, nuovo team di autori e produttore, e sound più rock. In coppia con Mario Lavezzi, nel 2009 interpreta a Sanremo il brano “Biancaneve”, scritto da Mogol e lo stesso Lavezzi, contenuto nell’album “Ale&c”. Del 2010 è l’album di inediti “Stars”.

Nel 2013 nuovo singolo, “Io No” e la raccolta “iCanzonissime”, con alcune delle cover che hanno segnato la sua carriera artistica presentate nella trasmissione “Canzonissima” all’interno del programma “I migliori anni” di Carlo Conti. Nella primavera 2015, con un nuovo look e una grande consapevolezza artistica, pubblica il nuovo disco di inediti “Tu puoi se vuoi”.

Il 19 maggio 2017 Alexia compie 50 anni e si regala un album di inediti. Il 24 luglio 2020 pubblica una collaborazione con Achille Lauro e Capo Plaza intitolata You and Me; il brano viene incluso nell’album di Lauro 1990. Il 25 novembre 2022 pubblica per Ada/Warner il suo primo album natalizio dal titolo My XMas. L’album viene trainato dal singolo Christmas (Baby please come home) che l’artista presenta in diversi programmi tv e in un tour natalizio che tocca i teatri di diverse città d’Italia. Il 16 giugno 2023 esce il singolo Proiettili e diamanti scritto con Danti, dopodiché nello stesso anno duetta con Fiorello nel singolo Attenti al lupo, contenuto nell’album Fiorello presenta Tofu.