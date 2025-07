CasteldelGiudice Buskers Festival, la rassegna internazionale e multiculturale dell’arte di strada

La rassegna internazionale e multiculturale dell’arte di strada più attesa del Molise taglia il prestigioso traguardo dei 10 anni: il 16 agosto 2025 (con anteprima serale il 15 agosto) torna il CasteldelGiudice Buskers Festival, che trasformerà il corso principale, Piazza Marconi e la piazza panoramica dell’albergo diffuso Borgotufi del borgo simbolo della rinascita delle aree interne, dell’agricoltura sostenibile e delle energie rinnovabili, in un palcoscenico a cielo aperto accogliendo le performance straordinarie di artisti di strada provenienti da tutto il mondo (Italia, Cina, Argentina, Francia, Brasile).

Il Festival quest’anno comincerà già dal pomeriggio, alle 17, per agevolare le famiglie con i bambini, portando una coinvolgente ventata di allegria, libertà e spensieratezza a Castel del Giudice. Vasto il programma che spazierà da performance di equilibrismo, acrobazie al limite del possibile, clowneria, danze di fuoco, ad esibizioni lirico/pop, spettacoli interattivi luminosi e giochi di una volta pensati sia per le famiglie con bambini che per stupire ed emozionare anche un pubblico più adulto. Non mancherà l’area street food con stand gastronomici dai sapori autentici del territorio con arrosticini, panini, piatti al tartufo, crêpes, zucchero filato e tanto altro.

L’ingresso al Casteldelgiudice Buskers Festival è libero e gratuito. La manifestazione è collegata alla Festa della Mela, 8° edizione esperienziale che si terrà l’11 e 12 ottobre 2025 con i migliori produttori di specialità naturali e biologiche del Molise e dell’Abruzzo, degustazioni, visite guidate, escursioni nella natura, laboratori e musica, raccolta delle mele e spettacoli degli artisti di strada.

Il Casteldelgiudice Buskers Festival è organizzato dal Comune di Castel del Giudice e dalla Pro loco di Castel del Giudice, con la direzione artistica di Gigi Russo di InStrada srl. Il festival rientra nella ricca programmazione culturale del progetto “Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione dell’Appennino” con il quale il Comune di Castel del Giudice ha vinto il Bando Borghi del PNRR.