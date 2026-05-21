Hashish e cocaina, giovane tratto in arresto dai Carabinieri

Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri volte al contrasto ed alla repressione delle attività illecite. Durante la settimana, infatti, sono stati effettuati da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, delle mirate…

Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri volte al contrasto ed alla repressione delle attività illecite. Durante la settimana, infatti, sono stati effettuati da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, delle mirate attività di polizia giudiziaria volte alla repressione ed al contrasto del traffico illecito delle sostanze stupefacenti nel territorio.

Tali servizi hanno consentito di individuare e successivamente trarre in arresto nella flagranza un uomo cl. 2002 e residente a Pescara, il quale dovrà rispondere dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, al culmine di meticolosa attività info-investigativa antidroga, predisposta ed eseguito dai militari della Stazione di Montesilvano unitamente a quelli del Nucleo operativo e Radiomobile, gli stessi ritenevano di procedere al controllo di una Peugeot 3008 che percorreva con fare sospetto Via Aldo Moro di Montesilvano, con a bordo quattro persone.

I militari quindi procedevano ad attività di perquisizione personale e veicolare rinvenendo, indosso ad uno di loro, del quantitativo di sostanza stupefacente e nello specifico 13 grammi di stupefacente del tipo cocaina.

La successiva attività di perquisizione, estesa al domicilio, consentiva ai Carabinieri di rivenire ulteriore sostanza stupefacente detenuta illegalmente e nello specifico: un panetto di hashish del peso di 95 grammi, ulteriori 9 grammi di cocaina, un bilancino di precisione utile alla pesatura delle sostanze e materiale vario per il confezionamento utilizzato per la loro suddivisione in dosi.

Sulla scorta degli elementi investigativi raccolti dai militari dell’Arma, l’uomo veniva dichiarato in stato di arresto ed assolte le formalità di rito presso il Comando Compagnia di Montesilvano, veniva tradotto presso il proprio domicilio in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Pescara.