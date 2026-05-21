Taglierino in tasca senza “giustificato motivo”, rumeno di 38 anni senza fissa dimora denunciato dai Carabinieri

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Stazione Pescara Principale, impegnati quotidianamente nella prevenzione e repressione dei reati e nel monitoraggio delle situazioni a rischio per la sicurezza urbana. Nelle scorse mattinate,…

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Stazione Pescara Principale, impegnati quotidianamente nella prevenzione e repressione dei reati e nel monitoraggio delle situazioni a rischio per la sicurezza urbana.

Nelle scorse mattinate, al termine degli accertamenti, i militari hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un cittadino rumeno di 38 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’episodio risale a quando l’uomo è stato sottoposto a controllo in via Sacco, nell’ambito di un servizio di pattugliamento finalizzato al contrasto della microcriminalità ed al presidio delle aree urbane più sensibili.

Nel corso della perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità del soggetto un taglierino, detenuto senza alcuna valida giustificazione. L’oggetto è stato immediatamente sottoposto a sequestro e posto a disposizione dell’autorità procedente.

L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di vigilanza attuato dall’Arma, volto a prevenire situazioni potenzialmente pericolose ed a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza pubblica.

Ancora una volta, l’attenzione e la capillare presenza dei militari sul territorio hanno consentito di individuare tempestivamente una condotta irregolare, contribuendo a rafforzare il livello di sicurezza percepita nella comunità cittadina.