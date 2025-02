Un confronto tra generazioni per salvaguardare la cultura agronomica e gastronomica locale: così il progetto “Alla Ricerca del Seme Perduto: educazione ambientale e salvaguardia della biodiversità come riconnessione tra generazioni” si affaccia alla comunità con l’evento “I semi del tempo: un viaggio tra memorie e sapori” in programma sabato 15 febbraio presso la Casa della Canonica a Roccascalegna (Ch). Un’occasione unica di arricchimento e scambio tra giovani, adulti e over 65 che dialogheranno su sementi antiche e tradizioni culinarie locali per riscoprirne l’importanza, contribuendo alla salvaguardia del patrimonio agricolo e culturale del territorio.

L’appuntamento, aperto a tutti, rappresenta un’importante occasione per rafforzare il legame tra le generazioni e per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale della regione.

Nel corso del pomeriggio, grazie al supporto degli operatori del Centro di Educazione Ambientale del Parco della Maiella, i partecipanti esploreranno la storia delle sementi e delle pratiche agricole tradizionali della Valle dell’Aventino, individuando i luoghi dove queste colture e culture erano storicamente radicate. Toccherà quindi agli anziani raccontare i propri ricordi e racconti legati alle sementi antiche o a rischio di estinzione, coinvolgendo i giovani presenti che segneranno sulla mappa del territorio i luoghi legati al cibo tramite le narrazioni appena ascoltate. L’incontro si concluderà con una merenda condivisa a base di prodotti locali, celebrando così il legame tra cibo, cultura e biodiversità.

Il progetto “Alla Ricerca del Seme Perduto: educazione ambientale e salvaguardia della biodiversità come riconnessione tra generazioni”, avviato nel 2024, coinvolge le comunità del Parco della Maiella, in particolare i Comuni di Taranta Peligna, Montenerodomo, Palena, Roccascalegna, Gessopalena e Lama dei Peligni con l’obiettivo di costruire un futuro sostenibile per le comunità locali, affrontando sfide come la perdita di biodiversità e la dispersione delle conoscenze tradizionali locali, attraverso attività rivolte in particolare agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Ѐ coordinato da Slow Food Abruzzo APS in partenariato con Prospettive APS, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Statale di Palena-Torricella Peligna, dell’Ente Parco Nazionale della Maiella e di ANCI Abruzzo ed è finanziato Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Abruzzo.

Programma della giornata:

16:00 – Accoglienza dei partecipanti

16:30 – Condivisione dei lavori

17:30 – Merenda condivisa

18:30 – Saluti