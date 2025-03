Alla scoperta dei Sanniti: visite guidate gratuite ai templi italici e al museo archeologico di Schiavi

Italia Nostra sta portando avanti il progetto nazionale “Minore”, che punta al coinvolgimento dei cittadini che abitano nei luoghi dove sono presenti beni culturali e paesaggistici ancora poco conosciuti, ma importanti sul piano storico e con un grande potenziale di valorizzazione. La sezione del Vastese ha scelto i Templi Italici ed il MASDA come luoghi di attenzione e di sperimentazione del progetto Minore, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale ed i portatori d’interesse nel prendere a cuore e a dar valore a queste due importanti presenze culturali, che rappresentano un patrimonio da condividere con tutti, prima di tutto conoscendole per poi farle conoscere. Per questo e per altri motivi che si avrà modo di conoscere partecipando, tutti sono invitati a prendere parte all’evento, che è gratuito.

È prevista anche un’escursione – opzionale – lungo l’antico sentiero “La Camera Verde”, che dai Templi Italici porta a Monte Pizzuto.

Prenotazione obbligatoria (su WhatsApp)

3483576711

Domenica 9 marzo 2025

Da Vasto, con mezzi propri: ore 9:15 (parcheggio di fronte al Palazzetto dello Sport).

A Schiavi di Abruzzo, con mezzi propri: ore 10:15 (parcheggio a monte dei Templi Italici).

Programma

Visita guidata all’Area Sacra dei Templi Italici e al Museo Archeologico di Schiavi

Per l’escursione organizzata in collaborazione con le Guide Escursionistiche della Parsifal Società Cooperativa di Vasto e per il pranzo presso la Trattoria “Da Vittoria” contattare il 3483576711.