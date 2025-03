Carambola di auto sulla fondovalle Trigno: tre mezzi coinvolti, strada momentaneamente chiusa al traffico

Un incidente stradale viene segnalato sulla fondovalle Trigno, appena al di là del confine tra Abruzzo e Molise, con l’arteria statale che è stata chiusa al traffico dalle Forze dell’ordine per consentire ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco e del 118 di operare.

Sono tre i veicoli coinvolti, due autovetture e un furgone da lavoro, che per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’ordine sono entrati in collisione. L’impatto è avvenuto al km 55 sul territorio comunale di Tufillo. Sul posto stanno operando le ambulanze giunte da Vasto e i Vigili del fuoco del distaccamento della città adriatica. E sarebbero sei le persone rimaste ferite a causa dell’incidente.

L’esatta dinamica del sinistro è ancora in via di accertamento, tuttavia il furgone coinvolto si è addirittura ribaltato su un fianco, come si vede dalle foto. Il maltempo e l’asfalto reso viscido dalla pioggia hanno probabilmente agito da concause.

Il traffico in questo momento è ancora bloccato in entrambe le direzioni, con il flusso veicolare deviato lungo la viabilità provinciale. Intanto si sono create delle code di mezzi prima e dopo il luogo dell’incidente. Stando alle prime indiscrezioni nessuna delle sei persone rimaste coinvolte e ferite è in imminente pericolo di vita.