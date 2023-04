Alla scoperta delle formiche alle sorgenti del Volturno, attività per grandi e bambini

Martedì 25 aprile appuntamento alle Sorgenti del Volturno per una meravigliosa attività dedicata alla scoperta delle formiche, gruppo di insetti tra i più diffusi sulla Terra che conta solo in Italia circa 260 specie. Quanto pensiamo di conoscerle davvero? Come sono fatte? Quante specie possiamo trovare nel nostro giardino? L’incontro proposto cercherà di rispondere a queste e molte altre domande con l’esperienza diretta in natura, esplorando il territorio come piccoli ricercatori accompagnati da un esperto di formiche e guide ambientali escursionistiche. «Dopo una piccola passeggiata esplorativa lungo un sentiero che costeggia il fiume Volturno è previsto un laboratorio creativo a tema… Non potete mancare».

Alla scoperta delle formiche vi aspetta dalle ore 9:30 alle 13:00 presso le sorgenti del Volturno – Rocchetta a Volturno (IS).

Attività promossa da TrippinMolise in collaborazione con Assembramenti Culturali e Versante Escursioni, tenuta da Guide Ambientali Escursionistiche – AIGAE. Per info e costi: Pierdomenico Amodei 389 101 8781, Daniela Pietrangelo 333 4226979, Massimiliano Centorame 347 7624603.