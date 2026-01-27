“Alleanza per le Api”: due milioni di bustine di miele italiano nella rete di vendita di McDonald’s

Si è svolta oggi, nella Sala Cavour del MASAF, il Ministero dell’Agricoltura, la presentazione del progetto “Alleanza per le Api”, iniziativa dedicata alla valorizzazione del miele biologico italiano, promossa da Fondazione QUALIVITA e dalla Federazione Apicoltori Italiani, in collaborazione con McDonald’s Italia.

Il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’utilizzo del miele nazionale, sul ruolo fondamentale delle api per l’ecosistema e sul valore delle certificazioni di qualità, in particolare biologico e DOP, come strumenti di tutela, trasparenza e consapevolezza nelle scelte alimentari.

Cuore dell’iniziativa è un accordo di fornitura annuale che prevede l’impiego di 8 tonnellate di miele di acacia biologico italiano, pari a circa 2 milioni di bustine, all’interno della rete di vendita di McDonald’s, accompagnato da una campagna di comunicazione dedicata all’importanza delle api e alla qualità del miele italiano.

Portare il miele biologico certificato nei luoghi della quotidianità significa parlare alle nuove generazioni, promuovendo la conoscenza delle produzioni di qualità e rafforzando la cultura del Made in Italy, trasformando un gesto semplice in un’occasione di educazione alimentare.