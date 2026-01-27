Maltempo: allerta arancione per il Molise, previste piogge intense e raffiche di vento

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 26008 PROT. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0004081 del 27.01.2026 recante:

“DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MERCOLEDI 28 GENNAIO 2026, E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DIFFUSE E COMPLESSIVAMENTE ABBONDANTI, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU TOSCANA, LAZIO, SETTORI OCCIDENTALI DI ABRUZZO E MOLISE E SULLA CAMPANIA.

I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FORTI RAFFICHE DI VENTO E LOCALE ATTIVITÀ ELETTRICA.

DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MERCOLEDI 28 GENNAIO 2026, SI PREVEDONO VENTI DA FORTI A BURRASCA: PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE, A PREVALENTE COMPONENTE SUD-OCCIDENTALE, SUI SETTORI COSTIERI DELLA TOSCANA, SUI SETTORI COSTIERI E APPENNINICI DI LAZIO, CAMPANIA, BASILICATA E CALABRIA, SUI SETTORI TIRRENICI E RILIEVI DELLA SICILIA, SUI SETTORI APPPENNINICI DI MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO E MOLISE E SUI RILIEVI PIU’ ALTI DELLA PUGLIA, CON RINFORZI FINO A BURRASCA FORTE SUI RILIEVI DI TUTTE LE REGIONI CITATE. FORTI MAREGGIATE SULLE COSTE ESPOSTE.”

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, allerta arancione su parte di Sardegna, Lazio eMolise, inoltre è stata valutata allerta gialla su Toscana, Campania, Umbria, gran parte di Sardegna, Lazio, Emilia-Romagna, Molise, Abruzzo e parte di Calabria, Basilicata, Marche, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

SITUAZIONE: un debole promontorio interciclonico porta, nella giornata di oggi, un iniziale quadro di tempo stabile sull’Italia. Tuttavia, nel corso del pomeriggio-sera il progressivo avvicinamento di un sistema perturbato di origine atlantica determinerà un peggioramento su Sardegna e regioni di nord-ovest, specie sulla Liguria, in estensione, per fine giornata, su resto del nord e Toscana, con nevicate sui settori alpini e fino a quote collinari su Piemonte sud-occidentale e entroterra ligure. Domani, il sistema frontale coinvolgerà tutto il Territorio, con precipitazioni da sparse a diffuse, specie su regioni tirreniche e Triveneto e ancora con nevicate sull’arco alpino. Giovedì, ancora ampia instabilità al centro-sud e sui settori alpini di confine, in graduale attenuazione nel corso della giornata. I venti saranno inizialmente moderati o tesi, da nord-ovest, al centro-sud, per poi ruotare dai quadranti meridionali a partire dalla Sardegna e rinforzando, con nuovo orientamento domani dai quadranti occidentali sulle regioni di ponente. Le temperature subiranno un sensibile/marcato aumento nei valori serali di oggi e minimi di domani, specie al centro-nord.

Martedì 27 gennaio 2026

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo

Visibilità: nessun fenomeno significativo

Temperature: nessun fenomeno significativo

Venti: nessun fenomeno significativo

Mari: nessun fenomeno significativo

Mercoledì 28 gennaio 2026

Precipitazioni: diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sui settori più occidentali; sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sui restanti settori con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: da burrasca a burrasca forte sud-occidentali sull’Appennino.

Mari: molto mossi, fino ad agitato al largo.