Allerta meteo della Protezione civile: rovesci, grandinate e attività elettrica sul versante Adriatico

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse N. 25052 DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0036717-27/07/2025 recante:

“[Omissis]…

[Omissis]…

DAL MATTINO DI DOMANI, LUNEDÌ 28 LUGLIO 2025, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SULLE MARCHE, IN ESTENSIONE AD ABRUZZO E MOLISE. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.”

SITUAZIONE: il campo barico sull’Italia tende temporaneamente ad aumentare, favorendo correnti nord-occidentali che garantiscono tempo stabile. Nel corso del pomeriggio, però, l’approfondimento di una saccatura atlantica favorirà l’instaurarsi di una circolazione ciclonica sulle regioni settentrionali, con masse d’aria più fredde che porteranno in serata rovesci e temporali, specie sul Nord-Est. Domani, la traslazione verso Sud del minimo, estenderà il peggioramento al resto della Penisola, con fenomeni più intensi sulle regioni del versante Adriatico. Martedì, l’elemento perturbato si sposterà sui Balcani, facendo ancora sentire i suoi effetti sulle regioni del medio Adriatico. La ventilazione sarà prevalentemente nord-occidentale, di forte intensità con rinforzi tra le due isole Maggiori in estensione, domani, al Centro-Sud. Le temperature, oggi in sensibile calo al Sud, domani lo saranno su tutto il Centro-Nord.

Domenica 27 luglio 2025

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Lunedì 28 luglio 2025

Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul settore centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile diminuzione.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.