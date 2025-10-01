Allerta meteo della Protezione civile: venti fino a burrasca sul versante Adriatico, temperature in brusco calo

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che:

“DAL POMERIGGIO DI OGGI, MERCOLEDÌ 01 OTTOBRE 2025, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO VENTI DA FORTI di BURRASCA DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON LOCALI RINFORZI DI BURRASCA FORTE, SU EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA, IN ESTENSIONE, DALLE PRIME ORE DI DOMANI GIOVEDÌ 02 OTTOBRE 2025, A MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA. MAREGGIATE LUNGO COSTE ESPOSTE..”

Una circolazione depressionaria, posizionata sull’Europa centro-orientale, determina instabilità anche sulla nostra Penisola. Oggi, infatti, si avranno piogge e temporali sparsi su Emilia-Romagna e regioni centro-meridionali, specie quelle del versante Adriatico e della Sicilia, mentre sul resto del Settentrione si avranno locali precipitazioni. Domani, ancora condizioni di maltempo su parte del Meridione, specie Puglia e Sicilia, e regioni del Medio Adriatico, con deciso miglioramento sul resto del Paese. Venerdì, a parte residua instabilità su Puglia e Sicilia, tempo stabile sul resto del Territorio. La ventilazione tenderà a rinforzare dai quadranti settentrionali, raggiungendo localmente anche intensità di burrasca, con temperature in generale calo sensibile o localmente marcato.

Mercoledì 01 ottobre 2025

Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori centro-orientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati, sul resto della regione previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo.

Venti: forti con raffiche di burrasca, dai quadranti settentrionali.

Mari: molto mossi.

Giovedì 02 ottobre 2025

Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sui settori centro-orientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati, sul resto della regione previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali.

Mari: molto mossi, fino ad agitati.