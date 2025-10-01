Emergenza “lingua blu”, indennizzo di 400 euro per ogni capo perso

Una boccata di ossigeno per tante aziende zootecniche già fortemente provate dalla crisi del settore. E’ il commento di Coldiretti Abruzzo in merito al bando, di imminente pubblicazione, sugli indennizzi alle imprese colpite da lingua blu.

«Abbiamo avuto oggi conferma dall’assessore Imprudente che le nostre richieste a favore del settore zootecnico sono state accolte – dice Pietropaolo Martinelli, presidente Coldiretti Abruzzo – la Regione, di concerto con il Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare, ha approvato in consiglio regionale un aiuto di 400 euro per ogni capo perso che verrà erogato attraverso un bando con la Finanziaria regionale abruzzese (Fira). E’ un sostegno doveroso nei confronti dei tanti allevatori che sono stati colpiti da questa ulteriore mannaia. Siamo soddisfatti di quanto ottenuto e auspichiamo la solerte pubblicazione del bando in modo che gli indennizzi arrivino il prima possibile».