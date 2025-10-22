Allerta meteo della Protezione civile: venti forti con raffiche di burrasca su Abruzzo e Molise

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 25075 PROT. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0050761- 22/10/2025 recante:

Omissis […]

DAL POMERIGGIO DI DOMANI, GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 2025, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, SI PREVEDONO VENTI FORTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE DI BURRASCA, SU LAZIO, ABRUZZO E MOLISE, FINO A BURRASCA FORTE SUI RELATIVI SETTORI APPENNINICI. FORTI MAREGGIATE SULLE COSTE ESPOSTE.”

SITUAZIONE: il nostro Paese sarà interessato nei prossimi giorni da un flusso occidentale in quota, all’interno del quale si muovono diverse perturbazioni. Un primo impulso attraversa già oggi il Paese, apportando precipitazioni sparse, più frequenti sulla Toscana e lungo il restante versante tirrenico, con temporaneo miglioramento al Settentrione. Mentre una seconda perturbazione apporterà domani piogge diffuse sulla Penisola, in attenuazione nella giornata di venerdì. La ventilazione, in prevalenza dai quadranti meridionali, sarà di moderata intensità e rinforzerà domani, assumendo gradualmente componente occidentale. Le temperature tenderanno a risalire, specie nei valori minimi, per subire un calo domani al Nord e più generale venerdì.

Giovedì 23 ottobre 2025

Precipitazioni: sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale sui settori appenninici meridionali; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone interne, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: tendenti a forti meridionali con raffiche di burrasca dalla serata.

Mari: molto mossi.