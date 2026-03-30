Allerta meteo: nevicate su Abruzzo e Molise con apporti al suolo da moderati ad abbondanti

Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 26030 prot. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0015470-30/03/2026, recante: ““DALLE PRIME ORE DI DOMANI MARTEDÌ 31 MARZO 2026, E PER LE SUCCESSIVE…

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 26030 prot. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0015470-30/03/2026, recante:

““DALLE PRIME ORE DI DOMANI MARTEDÌ 31 MARZO 2026, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO:

– VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI SU VENETO, EMILIAROMAGNA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO E MOLISE;

– DIFFUSE NEVICATE AL DI SOPRA DEI 600-800 M SU ABRUZZO E MOLISE, CON APPORTI AL SUOLO DA MODERATI AD ABBONDANTI, SPECIE SUI VERSANTI APPENNINICI ORIENTALI.”

SITUAZIONE: un debole promontorio sul Mediterraneo centrale garantisce ancora tempo stabile sul Paese, ma già oggi lascerà spazio ad una nuova perturbazione che, associata ad una irruzione di aria fredda polare, dal pomeriggio-sera porterà precipitazioni sparse al Centro-Sud, con nevicate serali sulle aree appenniniche centrali e sui settori alpini di confine. Domani e mercoledì, l’area depressionaria sposterà il proprio centro d’azione dall’area adriatica a quella tirrenica, causando precipitazioni diffuse al Centro-Sud, con nevicate fino a quote collinari sulle aree interne centrali, specie del versante adriatico. I venti settentrionali saranno da domani in intensificazione su tutte le regioni e le temperature subiranno un generale e sensibile calo.

Lunedì 30 marzo 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su zone interne.

Nevicate: in calo fino a 800-1000 sui settori appenninici. Apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenoemeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Martedì 31 marzo 2026

Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati nelle zone interne.

Nevicate: sopra i 700-900 m sui settori appenninici centrali, specie del versante adriatico, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in generale e sensibile calo, localmente marcato.

Venti: tendenti a forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca dal pomeriggio.

Mari: tendenti a molto mossi fino ad agitati, localmente, dalla sera.