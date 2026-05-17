È pesantissimo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 23.15, sulla bretella della zona artigianale di Castel del Giudice: hanno perso la vita due fratelli del posto, rispettivamente classi 1985 e 1981.
I due viaggiavano a bordo di un’Audi A3 quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto avrebbe perso aderenza ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Agnone e Isernia, oltre ai Carabinieri.
Secondo le prime informazioni, uno dei due fratelli sarebbe morto sul colpo, mentre l’altro sarebbe deceduto durante il trasferimento all’ospedale di Isernia. (fonte Telemolise)
Schianto nella notte, perdono la vita due fratelli di Castel del Giudice
È pesantissimo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 23.15, sulla bretella della zona artigianale di Castel del Giudice: hanno perso la vita due fratelli del posto, rispettivamente classi 1985 e 1981.I due viaggiavano a bordo di…
È pesantissimo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 23.15, sulla bretella della zona artigianale di Castel del Giudice: hanno perso la vita due fratelli del posto, rispettivamente classi 1985 e 1981.
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