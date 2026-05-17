Schianto nella notte, perdono la vita due fratelli di Castel del Giudice

È pesantissimo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 23.15, sulla bretella della zona artigianale di Castel del Giudice: hanno perso la vita due fratelli del posto, rispettivamente classi 1985 e 1981.I due viaggiavano a bordo di…

È pesantissimo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 23.15, sulla bretella della zona artigianale di Castel del Giudice: hanno perso la vita due fratelli del posto, rispettivamente classi 1985 e 1981.

I due viaggiavano a bordo di un’Audi A3 quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto avrebbe perso aderenza ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Agnone e Isernia, oltre ai Carabinieri.

Secondo le prime informazioni, uno dei due fratelli sarebbe morto sul colpo, mentre l’altro sarebbe deceduto durante il trasferimento all’ospedale di Isernia. (fonte Telemolise)