    • Allerta meteo: previsti rovesci, forte vento, attività elettrica e grandinate su Abruzzo e Molise

    Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che  è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 25063 PROT. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0042752 del 09.09.2025 recante:

    “DAL POMERIGGIO/SERA DI OGGI, MARTEDÌ 9 SETTEMBRE 2025E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, LOCALMENTE DI FORTE INTENSITÀ, SU PIEMONTE, LIGURIA, TOSCANA, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, IN ESTENSIONE NEL CORSO DELLA PROSSIMA NOTTE AD EMILIA-ROMAGNA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE E CAMPANIA.

    I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.”

