Allerta meteo: rischio idrogeologico nel bacino del Sangro su movimenti franosi e aree percorse dal fuoco

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che per la giornata di DOMANI, SABATO 10 GENNAIO 2026, prevista CRITICITÀ ORDINARIA/ALLERTA GIALLA per RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO su ABRU-B (Bacino dell’Aterno), ABRU-D1 (Bacino alto del Sagro) e ABRU-E (Marsica); prevista NESSUNA CRITICITÀ sulle RESTANTI ZONE di ALLERTA. Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.

